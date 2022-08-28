National Interest: разведка США ошиблась в прогнозах о спецоперации России на Украине

США ошиблись в прогнозах о российской спецоперации на Украине Фото: REUTERS

Несмотря на то, что разведка Соединенных Штатов сумела предсказать российскую спецоперацию на Украине, множество ее прогнозов по этому вопросу оказались ошибочными. Об этом говорится в статье обозревателя Рамзи Мардини в издании The National Interest.

"Помимо начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не оправдались, - уточнил Мардини. - Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России".

В частности, журналист привел в качестве примера ложные прогнозы о якобы готовящихся переворотах в украинских городах, провокациях с использованием химического оружия и кибератаках.

По его оценке, подобные высказывания ЦРУ строились скорее на теории вероятности, чем на каких-либо достоверных разведданных.

Заявления имели своей целью обмануть американцев и склонить их в сторону поддержки поставок оружия киевскому режиму, уверен Мардини. По своей сути, это ничем не отличается от дезинформации, заключил обозреватель.

Как ранее писал сайт KP.RU, на фоне попыток нескольких американских средств массовой информации обвинить Россию в ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые на деле были совершены украинскими военными, российское посольство в Соединенных Штатах призвало прекратить "кампанию по дезинформации" с целью переложить ответственность на Москву.

Российские дипломаты обратили внимание, что обстрел ЗАЭС совершен украинскими войсками с целью дискредитировать Россию. И только благодаря своевременной помощи российских военных критически значимая инфраструктура атомной электростанции не пострадала. Причем, ранее ВСУ уже пытались нанести вред указанному объекту энергетики, добавили в посольстве.