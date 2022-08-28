Армия Китая приведена в боевую готовность после прохода крейсеров США у Тайваня

Войска КНР приведены в повышенную боевую готовность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы КНР приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне прохода американских крейсеров Antietam и Chancellorsville через Тайваньский пролив. Об этом сообщил в социальной сети WeChat официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.

"Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью, - говорится в сообщении. - Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации"

Напомним, два корабля ВМС США начали проход через Тайваньский пролив. В маневре принимают участие эсминцы Antietam и Chancellorsville. По данным американских журналистов, он осуществляется в международных водах.

Как писал сайт KP.RU, Китай не обещает отказаться от возможности применения силового сценария воссоединения с Тайванем, но сначала приложит максимум усилий, чтобы этот процесс прошел мирно. Соответствующие директивы опубликованы канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР в белой книге "Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху".

При этом правительство Китая подчеркнуло, что гипотетическое силовое воздействие будет направлено на лиц, осуществляющих "сепаратистскую деятельность" в Тайване, но ни в коем случае не на тайваньских соотечественников.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И предупредил Соединенные Штаты, что борьба против 1,4 млрд китайцев "добром не кончится". Соответствующее заявление китайский дипломат сделал на фоне визита в Тайвань спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.