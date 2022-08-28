Макрона освистали во время визита в Алжир

Алжирцы проявили враждебность в отношении французского лидера Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с враждебным отношением жителей алжирского города Оран в ходе визита в страну. Об этом сообщает телеканал France Info.

По данным журналистов, президент поприветствовал собравшихся людей, на что ему ответили свистом и оскорблениями.

В числе выкриков слышались "Франция пожирает нашу страну", "Мы у себя дома" и "Да здравствует Алжир!".

После непродолжительного "общения" французский лидер сел в автомобиль и уехал.

Напомним, Алжир с 1830 по 1962 годы был колонизован Францией. На территории этой страны французские военные провели испытания ядерного оружия.

Как ранее писал сайт KP.RU, Эммануэль Макрон выразил мнение, что страна переживает "большие потрясения", которые можно назвать окончанием "периода изобилия". Соответствующее заявление политик сделал на заседании национального Совета министров в среду, 24 августа 2022 года.

По его словам, уже в скором времени французы столкнутся с последствиями украинского и климатического кризисов, которые выразятся в дефиците той или иной продукции.