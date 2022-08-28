Туристический автобус попал в ДТП в Турции, два человека погибли и 45 пострадали

Автобус с туристам съехал с трассы в Турции. Фото: соцсети

Туристический автобус попал в серьезную аварию в провинции Бурса, расположенной в западной части Турции. Об этом сообщает портал Haberler.

ДТП произошло на трассе Инегель - Доманич утром в субботу, 28 августа 2022 года. Автобус слетел в кювет, в результате чего два человека погибли, еще 45 – получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Туристы из каких стран находились в транспортном средстве пока неизвестно. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Италии на автотрассе между Сиеной и Флоренцией, недалеко от города Монтериджиони, автобус с туристами съехал с проезжей части, упал в овраг и перевернулся. В аварии пострадало несколько десятков человек, в основном граждане России, Армении и Казахстана.