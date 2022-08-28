Россияне назвали профессии, где работают самые красивые мужчины и женщины

Россияне считают самыми красивыми актеров и певцов Фото: REUTERS

Больше всего красивых мужчин и женщин среди актеров, музыкантов, ведущих и моделей, считают россияне. Такие данные приводит сервис SuperJob по результатам опроса 1,6 тысячи граждан РФ.

20% респондентов выразили мнение, что наибольшее число привлекательных мужчин работают актерами, певцами, ведущими и моделями, 8% - военными, 6% - спортсменами, 5% - врачами, по 4% - фитнес-тренерами и рабочими.

23% участников опроса считают, что чаще всего красивые женщины встречаются среди актрис, певиц, ведущих и моделей, 10% назвали врачей, 9% - стюардесс, 6% - секретарш, по 4% - учительниц, продавщиц и сотрудниц салонов красоты.

7% россиян уверены, что красивые мужчины есть в любой профессии. Касательно женщин такое мнение выразили 13% опрошенных.

Напомним, 40% россиян признались, что хотели бы сменить работу осенью. Почти половина работающего населения страны недовольна условиями, на которых приходится трудиться. Это следует из результатов опроса сайта KP.RU.