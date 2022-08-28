В России 28 августа 2022 выявлено 46 857 случаев заражения коронавирусом

В России снизилось число госпитализаций больных коронавирусом Фото: Светлана Макеева

За минувшие сутки на территории России медики выявили 46 857 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии инфекцию обнаружили у 19 405 923 россиян. Об этом в субботу, 28 августа 2022 года, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали за сутки в Москве (6451), в Санкт-Петербурге (4269), а также в Московской области (2868).

"Количество госпитализаций за сутки составило 2 340 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,3%", - уточнили в оперштабе.

За один день российские врачи также зарегистрировали 83 летальных исхода из-за инфекции или осложнений после нее, а всего с начала пандемии умерли 384 083 больных коронавирусом россиян. За сутки в России полностью выздоровел 28 223 человека, за весь период пандемии - 18 495 961 житель страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что доля смертельных исходов среди больных коронавирусом в мире снизилась в 15 раз по сравнению с периодом начала пандемии.