Джонсон предрек британцам "умопомрачительные" счета за электричество

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Жителей Великобритании ждут "тяжелые месяцы" и "умопомрачительные" счета за электричество. Соответствующее мнение выразил уходящий в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон. Его словам приводит газета Daily Mail.

"Последующие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми, - уточнил Джонсон. - Наши счета за электроэнергию будут умопомрачительными".

По его словам, уже сейчас многих британцев пугает плата за отопление. И надежды на улучшение ситуации в обозримом будущем пока нет.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства Джонатан Брерли призвал британское правительство к срочным и решительным действиям в свете резкого роста стоимости электроэнергии в стране.

По его словам, ситуация с ростом цен на свет в Великобритании может привести к катастрофическим последствиям для многих жителей страны и экономики Соединенного Королевства.

Напомним, стоимость фьючерсных контрактов на поставку электроэнергии в Европу на 2023 год установила новый рекорд. Только за последние два месяца цены на поставку в некоторые страны увеличились вдвое.

По итогам торгов на Европейской энергетической бирже в Германии цены выросли на 2% до 475 евро (487 долларов) за 1 МВтч, что почти в шесть раз превышает цены прошлого года. Стоимость контракта в Великобритании выросла почти в семь раз до 591 фунта стерлингов (713 долларов) за 1 МВтч.