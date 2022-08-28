Глава Запорожья сообщил о многократном росте потока граждан, въезжающих с Украины

Мелитополь, Запорожская область. Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

Власти Запорожской области фиксируют многократный рост потока граждан, въезжающих на территорию региона из подконтрольных Украине районов. Об этом сообщил РИА Новости глава Запорожья Евгений Балицкий.

"С начала мая поток граждан, выезжающих с территорий, временно контролируемых Украиной, в Запорожскую область, увеличился в разы, - уточнил Балицкий. - Люди, получая объективную информацию о мирной жизни в их родных городах и селах, возвращаются".

По оценке руководителя Запорожской области, это говорит о желании людей "жить в составе России, а не там, где Украина пытается отобрать у них последнее".

Как ранее писал сайт KP.RU, Евгений Балицкий рассказал, что сейчас Запорожская АЭС работает в штатном режиме, но украинские боевики ведут обстрелы территории еще с 18 июля, поэтому власти региона проработали план эвакуации на случай аварии на атомной электростанции.

Напомним, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратился к населению подконтрольных Киеву регионов с призывом переезжать на освобожденные территории Украины.

В частности, чиновник обратил внимание, что жители того же города Запорожье, который сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины, жалуются на отключение горячей воды и непрерывно растущие тарифы, а вскоре это усугубится еще срывом отопительного сезона.