Боррель заявил, что ЕС столкнется с серьезными вызовами из-за санкций против России

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Евросоюз столкнется с серьезными вызовами из-за антироссийских санкций. Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводит издание Kronen Zeitung.

"Конечно, мы столкнёмся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе, - признал Боррель. - Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу".

Дипломат также выразил мнение, что принятые Западом ограничительные меры создали "трудности" для России. В частности, по его оценке, Москве необходимы западные технологии в области добычи и транспортировки энергоносителей.

Напомним, уходящий в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон прогнозирует, что жителей Великобритании ждут "тяжелые месяцы" и "умопомрачительные" счета за электричество.

Как ранее писал сайт KP.RU, Эммануэль Макрон выразил мнение, что страна переживает "большие потрясения", которые можно назвать окончанием "периода изобилия". По его словам, уже в скором времени французы столкнутся с последствиями украинского и климатического кризисов, которые выразятся в дефиците той или иной продукции.