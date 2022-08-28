Отец Дарьи Дугиной ответил на вопрос, за что убили его дочь

Дарья Дугина. Фото: радио "Комсомольская правда"

Российский философ и политик Александр Дугин ответил на вопрос, за что убили его дочь Дарью Дугину. Его слова приводятся в фрагменте фильма, показанного на Первом канале.

"За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства", - подчеркнул философ.

Он выразил уверенность, что целью убийц была именно Дарья.

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине Toyota Land Cruiser Prado, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля "Традиция", сработало взрывное устройство. 29-летняя девушка погибла практически мгновенно.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские правоохранительные органы раскрыли убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. По версии следствия, 43-летняя уроженка Украины Наталья Вовк заложила взрывное устройство в автомобиль Дугиной, осуществила его дистанционный подрыв, после чего скрылась на территории Эстонии.

Следователи пришли к выводу, что за преступлением стоят украинские спецслужбы, которые помогли женщине в организации преступления.