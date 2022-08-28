The Guardian: 50 тысяч украинских беженцев рискуют вскоре остаться без жилья в Британии

Прибывшие в Британию украинские беженцы могут вскоре оказаться на улице Фото: REUTERS

Около 50 тысяч мигрантов из Украины могут через несколько месяцев остаться без жилья в Великобритании. Об этом сообщает газета The Guardian.

"Шокирующие" 50 000 украинских беженцев в Великобритании могут остаться без крова в следующем году, правительство предупредили о проблеме, но министры отказываются предложить новый пакет поддержки, чтобы урегулировать надвигающийся кризис", - говорится в публикации.

Речь идет о программе "Дома для Украины", которая помогает мигрантам из Незалежной найти жилье на время пребывания на территории Соединенного Королевства. Она действует до конца года, но пока британские власти ее продлять не спешат.

Как ранее писал сайт KP.RU, каждый четвертый участник программы по приему украинских беженцев в Британии, не готов делить с ними свое жилье дольше, чем полгода. Об этом свидетельствует соответствующий опрос, охват которого составил 17 тысяч человек.

26% респондентов выразили нежелание содержать украинцев дольше шести месяцев. Одно из объяснений этому – реальные затраты таких волонтеров превышают сумму, которую государство им компенсирует.

Участники программы получают 350 фунтов (примерно 26 тысяч рублей) в месяц. При этом порядка 80% добровольцев кормят беженцев, 65% - помогают в поисках работы, 45% - оказывают финансовую поддержку.