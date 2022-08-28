Российские войска уничтожили порядка 250 националистов в районе Славянска

Минобороны России сообщило об уничтожении около 250 украинских военных в районе Славянска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по позициям украинских военных в районе Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга в воскресенье, 28 августа 2022 года.

В результате в общей сложности уничтожено порядка 250 националистов, из которых около 150 человек были в составе 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, еще примерно 100 находились в центре подготовки резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, в ходе той же пресс-конференции Игорь Конашенков заявил, что воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по цехам завода "Мотор Сич" в городе Запорожье, в которых осуществлялся ремонт украинских вертолетов.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации своим уничтожили крупный склад боеприпасов украинских военных с ракетами к американским реактивным системам залпового огня (РЗСО) HIMARS, расположенной в Днепропетровской области.