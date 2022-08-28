Автомобиль принцессы Дианы продали на аукционе за 851 тысячу долларов

Ford Escort RS Turbo Series 1 Фото: REUTERS

Автомобиль Ford Escort RS Turbo Series 1, которым владела погибшая в автокатастрофе принцесса Уэльская Диана, продан на аукционе за 851 тысячу долларов. Об этом сообщает CNN.

Автомобиль принадлежал представительнице королевской семьи с 1985 по 1988 год. Его пробег составил 40 тысяч километров. Организаторы торгов сообщили, что именно Ford Escort RS Turbo Series 1 стал последней машиной, которой владела первая жена принца Уэльского Чарльза.

Напомним, принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в ДТП, которое произошло в туннеле под мостом Альма на набережной Сены в Париже. Она находилась в автомобиле Mercedes.

Как ранее писал сайт KP.RU, арестованную яхту уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского продали на аукционе в Гибралтаре. По данным западных журналистов, во время торгов было сделано 63 ставки. Однако точную стоимость и имя нового владельца держат в секрете.