Медведев повысил прогноз стоимости газа в Европе к концу года до 5 тысяч долларов

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал рост стоимости голубого топлива в Европе до 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Политик выразил мнение, что в связи с этим следует скорректировать в сторону увеличения озвученный им ранее прогноз цены газа на конец 2022 года.

"В связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года", - написал Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Медведев спрогнозировал, что стоимость газа в Европе продолжит расти. Политик не исключил, что цена голубого топлива к концу 2022 года увеличится до 4000 долларов.

Напомним, экономист консалтинговой компании Capital Economics Лиам Пич заявил, что Россия, если пожелает, способна более чем на год полностью свернуть поставки газа в Европу без каких-либо неблагоприятных последствий для своей экономики.