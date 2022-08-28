Financial Times: главы МИД стран Евросоюза намерены приостановить соглашение о визах с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы МИД государств Евросоюза планируют приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, европейские политики планирует принять это решение 30 августа 2022 года в ходе двухдневной встречи в Праге.

Ранее сообщалось, что Евросоюз приостанавливает соглашение об упрощении визового режима с Россией с 28 февраля 2022. Уточнялось, что упрощенный визовый режим будет приостановлен для дипломатов, чиновников, бизнесменов и парламентариев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 августа 2022 года можно прочитать здесь.