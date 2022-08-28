Newsbomb.gr: власти Греции отвергли обвинения в задействовании С-300 против турецких F-16 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Источники в минобороны Греции категорически опровергли утверждения Турции, что Афины якобы задействовали свои ракетно-зенитные системы С-300 на Крите в отношении турецких F-16, сообщил новостной сайт newsbomb.gr.

"Источники в минобороны Греции назвали утечки из минобороны Турции "мифами" и сказали, что они являются частью неудавшейся попытки Анкары создать атмосферу, враждебную нашей стране", - отмечает портал.

При этом греческий портал newsit.gr полагает, что самолеты ВВС Турции совершили провокацию с целью выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса С-300 на Крите.

Ранее стало известно, что турецкие разведывательные самолеты F-16 атакованы Грецией из российской системы ПВО С-300, об этом сообщил канал CNN Turk со ссылкой на источники в министерстве обороны Турции. По данным телеканала, инцидент произошел, когда воздушное судно выполняло разведывательную миссию, находясь в международном воздушном пространстве к западу от острова Родос.