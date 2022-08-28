Times: финансовая поддержка Украины Британией иссякнет к концу 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовая поддержка боевых действий Украины со стороны Британии иссякнет к концу 2022-го года, сообщает издание Times со ссылкой на источник в британском минобороны.

"В Британии заканчивается оружие, которое она может предоставить Украине. Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в... (боевые действия Украины - прим. ред.) иссякнет к концу года", - отмечается в публикации издания.

Также уточняется, что новому премьер-министру Британии необходимо будет решить, нужно ли тратить на поддержку Украины "миллиарды фунтов стерлингов" в то время, когда финансовое положение страны - очень напряженное.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 августа 2022 года можно прочитать здесь.