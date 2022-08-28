Август стал самым жарким месяцем в Москве за последние 143 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Август 2022-го года стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года метеонаблюдений, среднемесячная температура была равна плюс 22 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Август 2022 года войдет в историю как самый жаркий месяц за 143 года… Среднемесячная температура составила плюс 22 градуса, и это больше чем рекорд, который фиксировался в августе 2010 года. Тогда в августе среднемесячная температура была плюс 21,8 градуса", - пояснил Тишковец.

Также эксперт отметил, что кроме того, что температура в Москве побила прежний рекорд 2010 года, сопоставимыми по жаре годами были 2007, когда среднемесячная температура была равна плюс 20,2 градуса, и 1972 год - плюс 20,6 градуса.

Ранее синоптики предупреждали, что жара в российской столице в середине августа грозит побить абсолютные рекорды за 140 лет. Гидрометцентр в середине августа 2022 года прогнозировал жару, доходящую до рекордных отметок за все время наблюдений в Москве.