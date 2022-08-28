Российские авиакомпании смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи с 30 августа 2022 года Фото: Олег Укладов

Авиакомпании России смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа 2022 года. Об этом ТАСС рассказал источник в одной из авиакомпаний.

"Авиакомпании смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа, в понедельник пройдет совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний", - уточнил собеседник агентства.

Также он добавил, что такой "спрямленный" маршрут уменьшит время в пути примерно на 30-35 минут.

Ранее сообщалось, что в Сочи выросло число бронирований отелей после возобновления полетов. Эксперты в сфере туризма заметили активность на рынке.

Также стало известно, что пермский аэрофлот планировал запустить ежедневные полеты в Сочи со 2 июня 2022 года.