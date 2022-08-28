Daily Express: Россия нанесет Евросоюзу смертельный удар, полностью перекрыв "Северный поток" Фото: REUTERS

Россия нанесет Европе смертельный удар, если решит окончательно перекрыть прокачку газа по трубопроводу "Северный поток", считает аналитик Daily Express Тибо Спирле.

.Эксперт выразил тревогу, что ранее объявленная Россией приостановка работы газопровода с 31 августа по 2 сентября 2022 года может продлиться, что станет "смертельным ударом" для стран ЕС.

"Полное закрытие "Северного потока-1" может привести к истощению запасов газа в Евросоюзе к началу января 2023 года", - цитирует автор заявление эксперта по энергобезопасности Валери Чоу.

Ранее сообщалось, что Британия рискует остаться без газа, если не сможет обойти собственные санкции и заплатить в рублях.

Также ранее британцы потребовали отставки премьера Бориса Джонсона из-за роста цен на газ и электричество. Отмечалось, что тарифы растут из-за введенных антироссийских санкций.