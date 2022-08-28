В Венгрии назвали главную ошибку Евросоюза в сфере энергетики Фото: REUTERS

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что распространение санкций в отношении России на сферу энергетики стало фундаментальной ошибкой Евросоюза, что привело к росту цен на энергоносители.

"С тех пор, как Евросоюз распространил санкции на сферу энергетики, цены начали рост... Это было фундаментальной ошибкой", - отметил Гуйяш, выступая на общественном форуме "Транзит" в городе Тихань.

Ранее премьер Венгрии назвал красной линией санкции ЕС против энергетики России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 августа 2022 года можно прочитать здесь.