Стилист Ким дала советы, которые помогут быть стильной и модной осенью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето почти завершилось, и, как обещают синоптики, осень придет в этом году пот календарю. Уже 1 сентября в Москве температура воздуха понизится до +12 градусов. Самое время задумываться об осеннем гардеробе.

Стилист Ольга Ким рассказала, какие наряды сделают осень стильной. Она советует присмотреть к корсетным платьям, юбкам-макси, а также одежде из экокожи. В тренде также остаются широки брюки и джинсы.

- Корсетные платья и топы – это вечерний вариант. Корсет отдельно можно носить поверх рубашки, - советует стилист.

В гардероб не лишним будет добавить платья и трикотажный топ, юбки-макси.

- Теплый вариант длиной до щиколоток. Они практичны и не будут пачкаться, а еще подойдут и в сухую и в дождливую погоду, - говорит эксперт NEWS.ru.

Модницы могут присматриваться к любым нарядам из эко-кожи. В тренде также пиджаки с подплечниками и джемперы с объемными плечами, напоминающими моду 1980-х. Они популярны вот уже четыре года и не теряют своей привлекательности.

- Что касается верхней одежды, то сегодня актуальны пальто почти до щиколоток. Но такое могут позволить себе только самые первые модницы, ведь такая вещь очень капризна в уходе. Не забываем в осеннем сезоне про бомберы, они отлично дополнят любой гардероб, - посоветовала стилист.