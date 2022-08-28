МВД Австрии опровергло сообщения о смерти убийцы Дугиной

Дарья Дугина Фото: Александр РОГОЗА

В МВД Австрии не подтвердили распространенную в соцсетях и некоторых изданиях информацию о якобы произошедшем убийстве украинки Натальи Вовк, которую подозревают в расправе над российской журналисткой Дарьей Дугиной, об этом передает ТАСС.

“Мы можем сообщить, что такой случай неизвестен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этих данных”, - ответили в австрийском ведомстве на запрос агентства.

Австрийское издание Exxpress сообщило, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк якобы нашли мертвой на съемной квартире. В качестве источника этих данных издание привело сообщение, которое "распространяется в Telegram со скоростью лесного пожара. При этом о городе или стране, где находится эта квартира, в статье ничего не говорилось.

Ранее была восстановлена хроника гибели Дарьи Дугиной. Следствие считает, что взрывное устройство прикрепили в авто на парковке фестиваля “Традиция”.