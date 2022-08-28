Зеленский провел секретное совещание по ситуации на фронте

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сферы безопасности Украины по ситуации на фронте, об этом говорится на его сайте.

"Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями секторов обороны и безопасности... Участники... заслушали данные об оперативной обстановке на фронте", - отмечается в сообщении.

Кроме ситуации на фронте, участники совещания обсуждали нужды войск и координацию с "партнерами" Украины, а также рассмотрели исполнение предварительных приказов главы государства..

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 августа 2022 года можно прочитать здесь.