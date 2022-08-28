The Telegraph: разобщенный Запад проиграет России Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фоне обостряющихся экономических проблем западным странам становится все труднее сохранять единство в противостоянии России и оказывать поддержку Украине, и это в конечном итоге приведет их к поражению, убежден обозреватель The Telegraph Ричард Кемп.

“Киев критически зависит от западного вооружения, и положение украинцев все усугубляется на фоне продолжающейся российской спецоперации. Поддержке Украине привержены только Британия и государства Восточной Европы. "Но постоянной помощи со стороны Великобритании и Восточной Европы, какой бы солидной она ни была, будет недостаточно", считает Кемп.

Он также выразил мнение, что Запад проиграет России, когда его единство окончательно распадется.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 августа 2022 года можно прочитать здесь.