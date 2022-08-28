Дугин заявил, что его дочь убили враги России

Дарья Дугина Фото: Александр РОГОЗА

Философ Александр Дугин заявил, что его дочь Дарью Дугину убили враги России, причем они выбрали журналистку в качестве символа "русского света".

"Ее убили не ее враги, а враги всех нас, нашей страны, нашей духовности, нашей той (русской) цивилизации. Они били-то в символ, они били-то в свет, в русский свет", - заявил Дугин в фильме Первого канала, посвященному жизни и смерти Дарьи Дугиной.

Ранее австрийское издание Exxpress сообщило, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк якобы нашли мертвой на съемной квартире. В качестве источника этих данных издание привело сообщение, которое "распространяется в Telegram со скоростью лесного пожара. При этом о городе или стране, где находится эта квартира, в статье ничего не говорилось.

Также ранее была восстановлена хроника гибели Дарьи Дугиной. Следствие считает, что взрывное устройство прикрепили в авто на парковке фестиваля “Традиция”.