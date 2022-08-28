ЦСКА сыграл в Ростове-на-Дону. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 28 августа, на стадионе "Ростов Арена" в матче 7 тура Российской Премьер-Лиги играли ФК "Ростов" и ЦСКА. Матч завершился вничью 0:0, сообщает "КП-Спорт".

За 90 минут встречи в Ростове-на-Дону зрители так и не увидели голов. Встреча завершилась вничью 0:0 и для ЦСКА и "Ростова" эта нулевая ничья стала первой в текущем сезоне, первым случаем, когда матч завершился без голов.

"Ростов" теперь с 13 очками поровнялся с "Динамо" и "Сочи", а у ЦСКА теперь 14 баллов и они делят 3-4 места с "Краснодаром", имея тоже равное число очков после семи туров сезона. В следующем туре "Ростов" сыграет 5 сентября в Москве против "Торпедо", а вот ЦСКА за сутки до этого отправится в Самару, где сыграет против "Крыльев Советов".

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о главных событиях 5 тура чемпионата Англии, секретах успеха "Спартака" в матче против воронежского "Факела" и о победе "Краснодара" в гостях над "Торпедо".