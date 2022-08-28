Хакер из группы RahDit заявил, что за убийцей Дугиной стояли спецслужбы Запада Фото: СОЦСЕТИ

В конце августа в Московской области погибла журналистка Дарья Дугина. Предположительно, в ее машину подложила взрывное устройство гражданка Украины Наталья Вовк. Российский хакер из группы RahDit предположил, что тот объем действий, которые совершила подозреваемая в убийстве, не могла бы свершить в одиночку.

Он уверен, что Вовк вели не только украинские, но и западные спецслужбы.

Хакер полагает, что Вовк не везла взрывчатку через границу и, скорее всего, получила ее в Москве от кого-то из своих пособников. К тому же, она не нуждалась в средствах на жизнь: в Москве она снимала квартиру, пользовалась автомобилем и втянулась в эту авантюру свою маленькую дочку.

- Полагаю, что у Вовк есть некий опыт слежки за людьми и опыт сотрудничества со спецслужбами, - заключил хакер в беседе с Пятым каналом.

Мать гражданки Украины Натальи Вовк, предполагаемой убийцы российской журналистки Дарьи Дугиной заявила, что не знает, где ее дочь. О случившемся она узнала из новостей, сообщает RT.

- Когда ее могли завербовать для проведения мероприятий такого рода на территории России? Сложный вопрос, но думаем, что давно, - сказал RahDit "Известиям".