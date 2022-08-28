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Политика28 августа 2022 19:09

Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Байдена о фашистах в США

Карин Жан-Пьер заявила, что "в американском обществе бушует фашизм"
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер по поводу того, что "в американском обществе бушует фашизм", ссылаясь на представителей республиканцев.

"Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет (как они говорили о киевском режиме), что "среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами"? Или мы дождемся опровержения этого откровения самими американцами?", - отметила дипломат в своем Телеграм-канале.

Как отметила Жан -Пьер, американский лидер Джо Байден не стесняется своей оценки республиканских сторонников бывшего главы администрации Дональда Трампа как "фашистов" и продолжит борьбу с ними за права граждан США.

Ранее Захарова прокомментировала заявление Хиппи о легитимности ударов по военным объектам РФ.

Также ранее дипломат прокомментировала призывы посла Украины в Казахстане к убийству россиян. Эти заявления доказывают античеловеческую сущность киевского режима, отметила Захарова.