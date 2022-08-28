Лавров заявил, что Запад пытается заставить страны мира изменить свое мнение о России

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об отношении большинства государств к позиции России по Западу в интервью телеканалу “Звезда” для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, США, Британия и Европа “без зазрения совести” стремятся заставить государства мира изменить свое мнение о России.

“Именно изменить, потому что подавляющее большинство этих стран либо считают оправданным наше отношение к многолетнему игнорированию Западом законных интересов РФ в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию”, - отметил он.

Также Лавров отметил, что Запад “ломает через колено грубейшими методам” все остальные страны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 августа 2022 года можно прочитать здесь.