Глава "Нафтогаза" Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рекомендовал жителям страны запастись одеялами и тёплой одеждой в случае похолодания ниже -10 °C зимой, так как температура в помещениях будет установлена на уровне +17...+18 °C, что на 4 °C ниже нормы.

«Без [западной] финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы», - приводит его слова The Guardian.

По словам главы компании, отопительный сезон в стране может наступить позже, чем обычно, а закончиться раньше.

Ранее сообщалось, что руководители некоторых британских образовательных учреждений с целью экономии электроэнергии намерены снизить температурный режим в классах и закупить свитера малообеспеченным семьям.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущая зима станет самой сложной в истории страны из-за высоких цен на газ. Это не первый раз , когда Зеленский заявлял, что Украине предстоит пережить "самую сложную зиму за все годы независимости". По его словам, в это время у Украины не будет продажи газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, журналисты выяснили, что решение российского президента Владимира Путина о переводе оплаты за природный газ для недружественных стран в рубли вызвало нервозность на западных энергетических рынках. Так, экономист Йенс Зюдекум заявил, что Путину удалось "ошарашить Запад".