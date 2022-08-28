Система ПВО в Севастополе сбила украинский беспилотник Фото: REUTERS

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе снова сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

"По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе Мыса Херсонес. Ситуация полностью под контролем", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор заверил жителей Севастополя, что ситуация полностью под контролем.

Ранее система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над морем в районе Севастополя. В результате был сбит беспилотник. За день до этого система ПВО в Севастополе сбила объект на большой высоте. По предварительной информации, это был беспилотный летательный аппарат.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.