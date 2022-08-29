Стивен Спилберг перестал выходить на связь с Американским театром в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский театр в Москве находится в тяжелом положении из-за того, что главный его спонсор - знаменитый режиссер Стивен Спилберг - больше не выходит на связь, рассказал главный продюсер театра Александр N.

"Положение тяжелое, Спилберг перестал выходить на связь, дальнейшая судьба Американского театра под большим вопросом. Репетиции идут, но без финансирования", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил продюсер, для разрешения сложившейся ситуации подключены юристы. В настоящий момент Американский театр функционирует на деньги Александра N.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, за день до мировой премьеры фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» самый богатый кинодеятель современности, не давший в Каннах ни одного интервью печатной прессе, неожиданно снизошел до посещения приема, устроенного специально для избранных журналистов. Кинообозреватель «КП», разумеется, был в числе счастливцев, имевших возможность обратиться с парой вопросов к Стивену Спилбергу. Свирепые охранники, окружавшие небожителя плотным кольцом, строго запрещали записывать его ответы на диктофон, видя в этом скрытую угрозу своему клиенту.