С 1 по 7 сентября 2022 года в России пройдут военные учения "Восток-2022" Фото: Минобороны РФ/ТАСС

С 1 по 7 сентября на семи полигонах пройдут стратегические командно-штабного учения (СКШУ) «Восток-2022», сообщили в Минобороны России.

«На СКШУ «Восток-2022» будут отработаны вопросы обеспечения военной безопасности в Восточном регионе», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что учения пройдут на семи полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в военных учениях «Восток-2022», который пройдут на российской территории в период с 30 августа по 5 сентября текущего года, заявили в Министерстве обороны КНР.

Кроме российских и китайских военных в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» участие примут военнослужащие из Белоруссии, Таджикистана, Индияи и Монголии. Военные учения будут проходить под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова на 13 полигонах Восточного военного округа.