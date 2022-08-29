Polityka: в ближайшие дни в Польше может прекратиться производство продовольствия из-за нехватки удобрений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Джоанна Сольска заявила, что в ближайшие дни в Польше может прекратиться производство продовольствия из-за нехватки азотных удобрений.

"Прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, но также может через несколько дней парализовать все производство продуктов питания в стране", — написала она в своей статье для Polityka.

По словам журналиста, в ближайшие дни с полок магазинов могут пропасть мясные продукты, сыры и напитки.

Ранее сообщалось, что без российских азотных удобрений Европе может грозить сокращение урожая в текущем году. Об этом говорится в редакционной статье информационного портала о сельском хозяйстве Pleinchamp. Отмечается, что порядка 25% всех азотных удобрений, импортируемых в Европу, приходится на Россию. Также именно РФ является ведущим поставщиком природного газа и аммиака в Европу.

Как рассказывал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин предупредил об угрозе ухудшения ситуации с продовольствием в мире. Глава государства подчеркнул, что нужно принимать меры уже сейчас, чтобы ситуация в этой сфере в дальнейшем не стала трагической.