Экс-мэр Архангельска Донской доставлен в отдел полиции после несанкционированного автопробега в центре Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший мэр Архангельска Александр Донской доставлен в отдел полиции после пресеченного полицией несанкционированного автопробега в центре Москвы.

"Экс-мэр Архангельска Александр Донской находится в одном из столичных отделов полиции. Предположительно, он был доставлен туда после несанкционированного автопробега дорогостоящих автомобилей, проведение которого пресекли полицейские", - рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Принимал ли бывший чиновник участие в автопробеге, в данный момент устанавливается.

Напомним, 28 августа 2022 года, в Москве пресекли несогласованную массовую акцию с участием владельцев элитных иномарок. Несколько сотен владельцев иномарок S-класса решили устроить автопробег. «Транспортная элита» также собиралась расклеивать листовки с надписью «Богатые и успешные». Правоохранители заранее предупредили участников акции, что мероприятие недопустимо, но те решили проигнорировать их.

Кстати, зачинщиком всей этой истории значится 28-летнйи петербуржец Алексей Хитров. Пятый канал выяснил подноготную бизнесмена. Он называет себя венчурным инвестором, посетившим 40 стран. А в мечтах у мужчины к 30 годам объехать 100 стран мира.