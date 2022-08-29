Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ Энергодара возросло до девяти человек Фото: REUTERS

Число мирных жителей, пострадавших в Энергодаре Запорожской области в результате обстрела жилых районов со стороны ВС Украины, возросло до девяти, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

"На данный момент девять пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии, находятся в условиях реанимации. У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики", - приводит слова главы ВГА региона ТАСС.

Отмечается, что в администрации Запорожской области только что завершилось оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий ударов ВСУ по жилым домам в поселке Куйбышево и Энергодаре.

Напомним, в воскресенье вечером, 28 августа, ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара Запорожской области. Изначально сообщалось о 7 пострадавших. Власти Энергодара заявили, что удары по городу направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.