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Политика28 августа 2022 23:38

Сенатор Пушков жестко раскритиковал заявление Джонсона об ответственности России за рост цен на электроэнергию

Подобные высказывания Джонсона являются попыткой оправдать бездарные решения, которые тот принимал совместно с другими лидерами G7, отметил Пушков
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Сенатор Пушков жестко раскритиковал заявление Джонсона об ответственности России за рост цен на электроэнергию

Сенатор Пушков жестко раскритиковал заявление Джонсона об ответственности России за рост цен на электроэнергию

Фото: REUTERS

Сенатор Алексей Пушков жестко раскритиковал заявление уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, возложившего ответственность за резкий рост цен на электроэнергию на Россию.

"Что за чушь? <...> Разве Путин вводил санкции, ударившие по энергетическому сектору? Разве он упорно добивался отмены "Северного потока — 2"?", - написал он в своем Telegram-канале.

Подобные высказывания Джонсона являются попыткой оправдать бездарные решения, которые тот принимал совместно с другими лидерами G7, отметил Пушков.

Ранее президент России Владимир Путин назвал "экономическим самоубийством" политику западных стран в сфере энергетики. "Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа становится регионом с самыми дорогими энергоресурсами", - подчеркнул Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что США переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет. Глава Ассоциации отметил, что американские власти не только не предпринимают необходимых действий, но и мешают тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике.