Сенатор Пушков жестко раскритиковал заявление Джонсона об ответственности России за рост цен на электроэнергию Фото: REUTERS

Сенатор Алексей Пушков жестко раскритиковал заявление уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, возложившего ответственность за резкий рост цен на электроэнергию на Россию.

"Что за чушь? <...> Разве Путин вводил санкции, ударившие по энергетическому сектору? Разве он упорно добивался отмены "Северного потока — 2"?", - написал он в своем Telegram-канале.

Подобные высказывания Джонсона являются попыткой оправдать бездарные решения, которые тот принимал совместно с другими лидерами G7, отметил Пушков.

Ранее президент России Владимир Путин назвал "экономическим самоубийством" политику западных стран в сфере энергетики. "Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа становится регионом с самыми дорогими энергоресурсами", - подчеркнул Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что США переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет. Глава Ассоциации отметил, что американские власти не только не предпринимают необходимых действий, но и мешают тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике.