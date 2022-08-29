Режиссер Никита Михалков призвал «перекрыть кислород» сбежавшим из России артистам Фото: Кадр видео

Никита Михалков считает себя настоящим патриотом России. Знаменитый режиссер не собирается никуда уезжать. Он с осуждением говорит о тех артистах, которые под самыми разными предлогами бежали из страны. Режиссер заявил, что такие знаменитости являются недостойными людьми, которые потеряли право представлять отечественный кинематограф.

Как отметил знаменитый режиссер, подобным артистам необходимо «перекрыть кислород».

"Они пренебрежительно отозвались о стране, где жили, работали... Это их выбор. Я не вижу смысла сейчас осуждать. Но я хотел бы, чтобы их места заняли молодые, талантливые, чтобы их не занимали эти монстры», - приводит его слова ФАН.

После начала специальной военной операции на Украине многие российские знаменитости потянулись за кордон. Кто-то просто в отпуск, другие по работе. А кто-то и в эмиграцию - молча или заявив о несогласии с внешней политикой Отечества. От тех, кто остался, досталось и первым, и вторым, и третьим. "Комсомольская правда" собрала самые яркие высказывания.

Как, например, отметил президент РФ Владимир Путин, любой народ, а тем более российский, "всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку"