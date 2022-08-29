Власти Запорожья сравнили вероятную аварию на ЗАЭС с Чернобылем и Фукусимой Фото: REUTERS

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что возможная авария на Запорожской АЭС в результате обстрелов со стороны украинских военных будет сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме.

«В случае выбросов радиации последствия будут катастрофическими не только для Запорожской области. Это будет ситуация, равнозначная тем, что были на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме», — сказал он в интервью РИА Новости.

Глава Запорожья напомнил, что ЗАЭС является крупнейшей в Европе.

Напомним, Международное агентство по атомной энергетике все-таки составила группу экспертов, чтобы посетить Запорожскую атомную станцию. Визит планируют на этой неделе. В состав делегации войдут 13 экспертов во главе с самим директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.

Тем временем, Киев продолжает провокации. По сообщению Минобороны России за сутки зафиксированы два обстрела территории станции украинской артиллерией. Киев также продолжает свою планомерную работу по срыву визита делегации МАГАТЭ, заявил в беседе с Радио КП (97,2 FM) член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

- Они продолжают рассказывать, что «туда ехать нельзя, там опасно, ситуация неконтролируемая».