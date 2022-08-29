Times: Лиз Трасс в случае избрания премьером впервые объявит Китай угрозой безопасности королевства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае избрания премьер-министром страны впервые объявит Китай угрозой безопасности королевства, пишет The Times.

Трасс намерена в случае избрания премьером переосмыслить британскую внешнюю политику и принять новую внешнеполитическую концепцию, наделив Китай статусом «наиболее острой прямой угрозой Великобритании», сообщает издание.

В настоящее же время Китай охарактеризован «самым значимым геополитическим фактором для британских интересов».

Ранее сообщалось, что китайский посол в Лондоне Чжэн Цзэгуан был вызван в Министерство иностранных дел Великобритании из-за «агрессивного поведения и риторики» Пекина по поводу Тайваня. Глава внешнеполитического ведомства страны Трасс заявила, что Лондон призывает Пекин «в срочном порядке разрешить все разногласия мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения».

Как писал сайт KP.RU, 2022 год Британия встречает в безвластии. Из-за многочисленных провалов во внешней и внутренней политике пока ещё действующего премьера Бориса Джонсона, 179 министров и высших чиновников его кабинета демонстративно подали в отставку. Как бы намекая, кто должен уйти следующим. Поэтому некогда популярный «царь Борис» доживает последние недели в статусе и.о. — и в Соединенном Королевстве третий раз за шесть лет повис в воздухе вопрос, кто же станет новым премьер-министром Великобритании: Лиз Трасс или Риши Сунак.