ТАСС: Пентагон планирует отправить бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон занялся набором бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, после курса подготовки в Калифорнии они будут переброшены через Польшу на Украину.

"Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину", - сказал ТАСС военно-дипломатический источник.

По информации источника, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине. По его словам, речь идет о бывших военнослужащих афганской национальной армии Афганистана, которые ранее служили под покровительством США.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.