ТАСС: ВКС России и подразделения ПВО фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины Фото: REUTERS

Летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины фактически ликвидирован российскими ВКС и средствами ПВО.

"Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины - самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 - эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован", - сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

По словам источника, обещания Запада поставить новые боевые самолеты советского производства Киеву, скорее всего, так и останутся только словами.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, на фронте в пух и прах раздолбали 241-ю бригаду территориальной обороны ВСУ,. Эта бригада участвовала в боях и под Харьковом, и под Бахмутом, понесла колоссальные потери (до 60% от личного состава были убиты или ранены), и теперь ее выводят в столицу Украины на переформирование. Восполнить нехватку личного состава планируют как раз за счет местных жителей, поскольку это самый простой и быстрый путь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.