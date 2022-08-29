Глава НАТО заявил, что альянс усиливает присутствие в Арктике из-за сотрудничества России и Китая Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество России и Китая на крайнем Севере не соответствует интересам стран альянса.

"Пекин и Москва усилили свое практическое сотрудничество в Арктике. Это составляет часть углубленного стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам. Наш ответ – сильное и предсказуемое присутствие в регионе", - приводит его слова РИА Новости.

Столтенберг пояснил, что "возможности России на Севере представляют для нас стратегический вызов", а "Китай расширяет свое присутствие в Арктике.

Столтенберг ранее уже заявлял, что Россия "значительно увеличила" военную активность в арктическом регионе и имеет возможности "помешать подкреплениям союзников" НАТО в Северной Арктике.

Напомним, Дайан Фрэнсис ранее выразила мнение, что Россия "слишком активно осваивает Арктику" и увеличивает добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана. По ее мнению, Вашингтону необходимо дать жесткий ответ на действия Москвы и продемонстрировать, что США не допустят попыток России "агрессивно осваивать" арктические территории.