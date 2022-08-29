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В мире29 августа 2022 3:15

Запрет импорта угля из России заставил поляков вспомнить коммунистические времена

Reuters: поляки выстроились в очереди за углем, вспомнив времена коммунизма
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Запрет импорта угля из России заставил поляков вспомнить коммунистические времена

Запрет импорта угля из России заставил поляков вспомнить коммунистические времена

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Люблин перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka выстроились в очередь десятки автомобилей местных жителей, пишет агентство Reuters. Ожидание, отмечается в публикации, может растянуться на многие часы и даже сутки.

"Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему", - приводит агентство слова одного из стоящего в очереди.

Как ранее писал сайт kp.ru, в апреле 2022 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон, запрещающий поставки угля из России, а также предусматривающий возможность заморозки активов субъектов и лиц, поддерживающих РФ. Документ вводит эмбарго на поставки и транзит угля из России, Белоруссии и республик Донбасса.

Ранее сообщалось, что без российских азотных удобрений Европе может грозить сокращение урожая в текущем году. Об этом говорится в редакционной статье информационного портала о сельском хозяйстве Pleinchamp. Отмечается, что порядка 25% всех азотных удобрений, импортируемых в Европу, приходится на Россию. Также именно РФ является ведущим поставщиком природного газа и аммиака в Европу.