Запрет импорта угля из России заставил поляков вспомнить коммунистические времена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Люблин перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka выстроились в очередь десятки автомобилей местных жителей, пишет агентство Reuters. Ожидание, отмечается в публикации, может растянуться на многие часы и даже сутки.

"Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему", - приводит агентство слова одного из стоящего в очереди.

Как ранее писал сайт kp.ru, в апреле 2022 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон, запрещающий поставки угля из России, а также предусматривающий возможность заморозки активов субъектов и лиц, поддерживающих РФ. Документ вводит эмбарго на поставки и транзит угля из России, Белоруссии и республик Донбасса.

Ранее сообщалось, что без российских азотных удобрений Европе может грозить сокращение урожая в текущем году. Об этом говорится в редакционной статье информационного портала о сельском хозяйстве Pleinchamp. Отмечается, что порядка 25% всех азотных удобрений, импортируемых в Европу, приходится на Россию. Также именно РФ является ведущим поставщиком природного газа и аммиака в Европу.