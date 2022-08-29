Bloomberg: власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой, пишет Bloomberg.

"У нас (Великобритании – Прим. ред.) может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает", - заявил исполнительный директор London Energy Consulting Дэвид Кокс.

Более того, Евросоюз не сможет помочь из-за собственных проблем в этой же сфере, отметил он.

Ранее Карл Нехаммер, канцлер Австрии и председатель Австрийской народной партии (АНП) вдруг заявил, что без адекватных мер европейских чиновников против инфляции, роста цен и замещения российского газа, у ЕС остается только два варианта для выживания.

Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты, - объявил этот "борец с Путиным" и оптимистично добавил. - И я говорю, алкоголь — это в принципе нормально. Решающее — чокаться только в случае, когда хорошо.

До этого Клаус Мюллер, глава Федерального сетевого агентства ФРГзаявил, что пережить зиму без поставок российского газа Германии решительно невозможно.