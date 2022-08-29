Что произошло в ночь на 29 августа

Квалифицированный лётный состав бывших ВС Украины фактически ликвидирован Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины фактически ликвидирован российскими ВКС и средствами ПВО, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник. По словам источника, обещания Запада поставить новые боевые самолеты советского производства Киеву, скорее всего, так и останутся только словами.

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