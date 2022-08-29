Geopolitika.news: ЕС ждет "горячая осень" из-за глупости и недальновидности политиков

Евросоюз ждет "горячая политическая осень" из-за недальновидных политиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза ждут "горячая политическая осень" и "холодная, полная неопределенности зима", говорится в публикации обозревателя Зорана Метера для хорватского издания Geopolitika.news.

Он обратил внимание, что положение Евросоюза ухудшается практически во всех сферах, включая политическую, экономическую, социальную, энергетическую и оборонную.

И европейские политики, вместо того, чтобы попытаться улучшить ситуацию внутри своих стран, вводят новые антироссийские санкции и направляют военную помощь Украине, тем самым ухудшая и без того тяжелую обстановку.

Населению же прямым текстом предлагают "платить цену за свободу", но обычные европейцы намного меньше готовы на самопожертвование, чем политические элиты, пишет издание.

Из-за растущего недовольства граждан и других проблем ушли в отставку правительства нескольких стран, в том числе Болгарии, Великобритании, Италии и Эстонии. И это далеко не предел, уверен Метер.

"Горячая политическая осень и холодная, полная неопределенности зима — вот, что ожидает Европу в ближайшие месяцы во многом из-за глупости и стратегической недальновидности ее политических элит", - заключил журналист.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз столкнется с серьезными вызовами из-за антироссийских санкций. Дипломат назвал это "ценой за свободу".

Он также выразил мнение, что принятые Западом ограничительные меры создали "трудности" для России. В частности, по его оценке, Москве необходимы западные технологии в области добычи и транспортировки энергоносителей.