Yeni Safak: Турция обсудит с НАТО "преследование" ее самолетов системой С-300 из Греции

Турки уверены, что против их самолета использовали комплекс С-300 Фото: Министерство обороны РФ

Власти Турции намерены обсудить с союзниками по НАТО, в том числе с Соединенными Штатами, ситуацию, в которой Греция, по данным Анкары, использовала комплекс С-300 для "преследования" турецких истребителей F-16. Об этом сообщает издание Yeni Safak.

"В то время как нам говорят, что вы не можете использовать вооружение российского производства, Греция преследует самолеты страны-члена НАТО", - приводит издание слова высокопоставленного источника в службе безопасности государства.

По его словам, у Анкары имеются все доказательства того, что инцидент действительно имел место.

Как ранее писал сайт KP.RU, телеканал CNN Turk сообщил, что турецкие разведывательные самолеты F-16 атакованы Грецией из российской системы ПВО С-300. Источник уточнил, что была наведена ракета класса "земля – воздух", что не помешало истребителям выполнить запланированные задачи и вернуться на свои базы.

Позднее источники в минобороны Греции категорически опровергли утверждения, что Афины якобы задействовали свои ракетно-зенитные системы С-300 на Крите в отношении турецких F-16, назвав все это "мифами".