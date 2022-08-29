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В мире29 августа 2022 5:23

Многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля EuroPride прошел в Сербии

Шествие возглавила колона байкеров
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля EuroPride прошел в Сербии

Многотысячный крестный ход против ЛГБТ-фестиваля EuroPride прошел в Сербии

Фото: REUTERS

В Белграде прошел второй за последние две недели крестный ход в защиту традиционных ценностей. Участники выступили проведения в сербской столице ЛГБТ-фестиваля EuroPride, который должен пройти в городе в середине сентября этого года.

На улицы Белграда вышли тысячи местных жителей. Шествие было возглавлено колонной байкеров, за которой следовали ряды священников и мужчины с деревянными крестами.

Крестный ход начался у патриархии Сербской православной церкви, а закончился почти через три часа у храма Святого Марка, рядом с которым находится подворье РПЦ.

Это второе уже второе такое шествие за последние две недели. Две недели назад, 14 августа, жители Сербии также вышли на массовый протест, выступив против проведения в стране ЛГБТ-шествия. В результате в минувшую субботу, 27 августа, президент Сербии Александар Вучич объявил об отмене ЛГБТ-шествия в Белграде.